Bäckerei brennt komplett aus

Homburg/Saarbrücken (dpa/lrs) - Eine Bäckerei ist im saarländischen Homburg komplett ausgebrannt. Auch der Dachstuhl eines Nachbargebäudes wurde bei dem Feuer am Samstagabend schwer beschädigt, wie ein Polizeisprecher am Sonntag in Saarbrücken sagte. Verletzte gab es nicht. Beide Gebäude sind den Angaben zufolge aber nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wurde auf bis zu eine Million Euro geschätzt.

Ausgebrochen waren die Flammen vermutlich an einem Carport neben dem Haus mit der Bäckerei. Der Carport sowie ein dort abgestelltes Fahrzeug brannten vollständig nieder. Die Löscharbeiten dauerten der Polizei zufolge rund siebeneinhalb Stunden. Nun laufen die Ermittlungen zur Brandursache. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.