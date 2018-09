Dachstuhl eines Hotels brennt ab: Gäste bleiben unverletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hohenwarthe (dpa/sa) - Der Dachstuhl eines Hotels in Hohenwarthe (Landkreis Jerichower Land) hat Feuer gefangen und ist abgebrannt. Das Feuer wurde am Sonntagabend vom Inhaber entdeckt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zum Zeitpunkt des Brandes waren sechs Menschen im Hotel, alle konnten sich selbst in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Der entstandene Schaden wird auf 100 000 Euro geschätzt. Warum das Feuer im Dachstuhl ausgebrochen ist, soll nun ein Brandursachenermittler klären.