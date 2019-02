Einfamilienhaus in Hohenhameln abgebrannt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hohenhameln (dpa/lni) - Der Brand eines Einfamilienhauses und einer angrenzenden Scheune in Hohenhameln (Landkreis Peine) hat einen mehr als acht Stunden langen Einsatz der Feuerwehr verursacht. Der Polizei zufolge war das Feuer am Samstagnachmittag aus zunächst unbekannter Ursache ausgebrochen. An den anschließenden Löscharbeiten waren 97 Einsatzkräfte beteiligt, wie ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen berichtete. Das Gebäude konnte jedoch nicht gerettet werden und brannte vollständig ab. Verletzte gab es nicht. Die Polizei forderte Anwohner auf Twitter dazu auf, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Bis etwa Mitternacht war die Feuerwehr nach Angaben des Sprechers im Einsatz. Für die Löscharbeiten musste eine Bundesstraße gesperrt werden.