Höxter (dpa/lnw) - Ein Transporter ist am frühen Samstagmorgen in Höxter auf einem Parkplatz neben dem Amtsgericht ausgebrannt. Durch das Feuer sei auch die Außenwand eines angrenzenden Wohnhauses beschädigt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Bewohner konnten das Haus verlassen, verletzt worden sei niemand. Der Schaden wird auf etwa 19 000 Euro geschätzt. Die Brandursache an dem Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.