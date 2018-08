Brand in Recycling-Firma in Hockenheim

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hockenheim (dpa/lsw) - Ein Feuer in einem Recycling-Hof in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat am Dienstagabend eine große Rauchwolke verursacht. In einer dortigen Müllsortierungsanlage sei etwas aus zunächst unbekannten Gründen in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Ein Mitarbeiter versuchte eigenhändig den Brand zu löschen und erlitt eine Rauchvergiftung. "Die in der Halle gelagerten Papier- und Plastikabfälle fingen dennoch Feuer und griffen auf die Halle über." Die dunkle Qualmwolke sei weithin sichtbar gewesen. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach zwei Stunden war das Feuer unter Kontrolle. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.