Hilter (dpa/lni) - Auf der Autobahn 33 in der Nähe der Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald (Landkreis Osnabrück) hat ein Auto während der Fahrt Feuer gefangen. Der Fahrer habe am Montagabend plötzlich Rauch aus seinem Handschuhfach kommen sehen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Daraufhin stellte er sein Auto auf dem Standstreifen ab und bracht sich in Sicherheit. In wenigen Minuten brannte das Fahrzeug dort dann aus. Der Fahrer blieb unverletzt.