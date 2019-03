Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hillesheim (dpa/lrs) - Ein Brand in einer Industriehalle in Hillesheim (Landkreis Vulkaneifel) hat einen Schaden von rund 100 000 Euro verursacht. Vermutlich habe ein defekter Sicherungskasten das Feuer am Mittwochnachmittag ausgelöst, sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht auf Donnerstag. Verletzt wurde niemand.