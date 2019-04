Vier Verletzte bei Hotelbrand in Hildesheim

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hildesheim (dpa/lni) - Bei einem Brand in einem Hotel in Hildesheim sind am Donnerstagmorgen vier Menschen verletzt worden. Sie seien mit Verdacht auf leichte Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Zunächst hatte es geheißen, Menschen seien durch den Brand nicht zu Schaden gekommen. Nach den bisherigen Ermittlungen war das Feuer gegen 5.30 Uhr in einem Zimmer des Hotels in der Innenstadt ausgebrochen. Daraufhin wurde das Gebäude evakuiert. Etwa eine halbe Stunde später hatte die Feuerwehr die Flammen gelöscht. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe gab es zunächst keine Angaben.