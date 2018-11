69-Jähriger stirbt bei Feuer in Hildesheim: sieben Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hildesheim (dpa/lni) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hildesheim ist in der Nacht zum Montag ein 69-jähriger Bewohner ums Leben gekommen. Sieben weitere Menschen seien verletzt worden, zwei davon schwer, berichtete ein Polizeisprecher.

Nach den bisherigen Ermittlungen war das Feuer etwa eine Stunde vor Mitternacht in einer Wohnung im ersten Obergeschoss des Hauses in der Innenstadt ausgebrochen. Es breitete sich durch das Treppenhaus bis ins zweite Obergeschoss aus. Dort kam der 69-Jährige in den Flammen ums Leben. Feuerwehrleute entdeckten den Toten, nachdem der Brand gelöscht war.

Zuvor hatten die Einsatzkräfte sieben Hausbewohner mit Hilfe tragbarer Leitern aus dem brennenden Gebäude gerettet, darunter auch das ältere Ehepaar, in dessen Wohnung das Feuer ausgebrochen war. Die Brandursache war zunächst noch unklar. Auch zur Schadenshöhe machte die Polizei keine Angaben. In dem Haus lebten neun Familien.