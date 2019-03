58-jährige Frau bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hildesheim (dpa/lni) - Bei einem Feuer in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Hildesheim hat eine 58-jährige Frau schwere Brand- und Rauchgasverletzungen erlitten. Die Feuerwehr brach die Tür auf und rettete die 58-Jährige, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. 31 Retter seien im Einsatz gewesen. Aufgrund der Rauchentwicklung setzten die Feuerwehrleute eine Wärmebildkamera ein, um die Frau so schnell wie möglich zu finden. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Die Feuerwehr löschte das Feuer, die anderen 15 Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Die Brandursache war noch unklar.