Feuer zerstört Einfamilienhaus: Bewohnerin leicht verletzt

Hesel (dpa/lni) - Ein Feuer hat ein Einfamilienhaus in Hesel (Landkreis Leer) fast vollständig zerstört. Die 65-Jährige Bewohnerin des Hauses konnte sich am frühen Morgen aus eigener Kraft in Sicherheit bringen, erlitt jedoch eine leichte Rauchgasvergiftung, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Den Angaben zufolge brach das Feuer aus zunächst ungeklärter Ursache vermutlich im Wohnzimmer aus und machte das Haus unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf etwa 100 000 Euro geschätzt.