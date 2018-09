Brand einer Lagerhalle in Herzlake: 100 000 Euro Schaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Herzlake (dpa/lni) - Beim Brand einer Lagerhalle in Herzlake im Landkreis Emsland ist ein Schaden von rund 100 000 Euro entstanden. Warum das Gebäude in der Nacht zum Dienstag in Brand geriet, sei noch unklar, teilte ein Polizeisprecher mit. In der Lagerhalle befanden sich mehrere landwirtschaftliche Maschinen, die vom Feuer zerstört wurden. 35 Feuerwehrleute waren über mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Verletzt wurde niemand.