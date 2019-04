Tote Seniorin: Kerzen lösten Brand aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Herford (dpa/lnw) - Gut eine Woche nach dem Tod einer Seniorin in ihrer Wohnung in Herford haben Brandermittler brennende Kerzen als Unglücksursache ermittelt. Die 72-Jährige habe die Kerzen aufgestellt, weil ihre Wohnung in einem Senioren-Wohnhaus zur Brandzeit ohne Strom gewesen sei, teilte die Polizei mit.

Die Frau sei in finanziellen Nöten gewesen und habe ihre Stromrechnung nicht bezahlt. Sie habe unter Betreuung gestanden, hieß es. Die Kerzen hätten Kleidungsstücke in Brand gesetzt, die die Frau in größeren Mengen in der Wohnung gehortet hatte.

Feuerwehrleute brauchten rund 24 Stunden, um die Flammen vollständig zu löschen und fanden anschließend die Leiche der alten Frau. Sie sei den Folgen einer Rauchvergiftung erlegen.