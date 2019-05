Direkt aus dem dpa-Newskanal

Herbolzheim (dpa/lsw) - Eine Scheune ist in Herbolzheim (Landkreis Emmendingen) in der Nacht zu Samstag in Brand geraten. Niemand sei verletzt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Es sei jedoch Schaden in Höhe von 50 000 bis 100 000 Euro entstanden. Umliegende Gebäude wurden wegen des Feuers geräumt.