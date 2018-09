Identität der Leiche in abgebrannter Scheune weiter unklar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Henfstädt (dpa/th) - Nach dem Fund einer toten Person in einer abgebrannten Scheune in Henfstädt im Kreis Hildburghausen ist deren Identität weiter ungeklärt. Die Ermittlungen dazu sowie zur Brandursache seien noch nicht abgeschlossen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das Feuer war am Dienstagnachmittag ausgebrochen, die Löscharbeiten dauerten bis zum Mittwochabend. Die Feuerwehr ist wegen weiter bestehender Glutnester weiter vor Ort. Der Schaden wird auf etwa 100 000 Euro geschätzt.