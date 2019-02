Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hemme (dpa/lno) - Auf einem Bauernhof in Hemme im Kreis Dithmarschen ist am Wochenende ein kombiniertes Wohn- und Stallgebäude niedergebrannt. Der Sachschaden wurde auf rund eine halbe Million Euro geschätzt. Das Wohnhaus war seit zwei Jahren ungenutzt, wie die Polizeidirektion Itzehoe am Montag mitteilte. Im Stall lagerte Stroh. Das Feuer brach am Samstagabend aus ungeklärter Ursache aus. Menschen wurden nicht verletzt. Die Kripo nahm Ermittlungen auf.