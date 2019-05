Direkt aus dem dpa-Newskanal

An der Schmücke (dpa/th) - Ein Silo ist im Kyffhäuserkreis in Flammen aufgegangen. Das Feuer griff am Donnerstag zunächst nicht auf andere Gebäude über, wie eine Polizeisprecherin sagte. Menschen seien durch den Brand in einem Ortsteil der Gemeinde An der Schmücke nicht gefährdet. Durch die starke Rauchentwicklung sei es aber zu Sichtbehinderungen auf der in der Nähe verlaufenden Autobahn 71 gekommen. Das ganze Ausmaß der Flammen konnte noch nicht geklärt werden.