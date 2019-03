Öl auf dem Herd vergessen: Wohnhausbrand in Heilbronn

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heilbronn (dpa/lsw) - Wegen eines Küchenbrands in Heilbronn haben neun Menschen in der Nacht auf Donnerstag ihr Haus verlassen müssen. Ursache war ein auf dem Herd vergessener Topf mit Öl, der stark zu rauchen begonnen hatte, wie die Polizei mitteilte. Die Bewohner des Zweifamilienhauses - im Alter von 9 Monaten bis 25 Jahren - retteten sich selbstständig ins Freie und wurden am Ort wegen Verdachts auf Rauchvergiftung untersucht. Drei Menschen wurden daraufhin vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Ersten Schätzungen zufolge liegt der entstandene Schaden bei etwa 30 000 Euro.