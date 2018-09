Feuer im Keller eines Mietshauses

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heiligenstadt (dpa/th) - In einem Keller eines Mietshauses in Heiligenstadt im Eichsfeld hat ein Feuer die Stromversorgung lahmgelegt. Das Feuer am Sonntagabend verursachte außerdem im Hausflur starke Rauchentwicklung, wie eine Sprecherin am Montag mitteilte. Ein 24-Jähriger wurde wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Wegen des ausgefallenen Stroms und der Rauchentwicklung mussten die Bewohner das Haus verlassen. Sie kamen bei Freunden und Verwandten unter. Zum entstandenen Schaden und der Brandursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen.