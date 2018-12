Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heidenheim (dpa/lsw) - Beim Brand eines Mehrfamilienhauses sind in Heidenheim am Donnerstag drei Männer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war das Feuer aus bisher unbekannter Ursache am Morgen in einer der Wohnungen ausgebrochen. Die verletzten Bewohner - 73, 64 und 44 Jahre alt - konnten sich demnach selbst in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei bezifferte den Schaden am Gebäude mit etwa 350 000 Euro. Brandermittler untersuchten das Haus.