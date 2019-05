Zwei Einfamilienhäuser in Heide nach Feuer unbewohnbar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heide (dpa/lno) - Zwei Einfamilienhäuser sind in Heide (Kreis Dithmarschen) durch ein Feuer unbewohnbar geworden. Verletzt wurde bei dem Brand am Mittwochnachmittag niemand, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Die Bewohner der beiden Häuser konnten sich den Angaben zufolge aus eigener Kraft in Sicherheit bringen. Das Feuer sei aus zunächst unbekannter Ursache vermutlich im Eingangsbereich eines Hauses ausgebrochen und habe dann über einen Carport auch auf das Dach des angrenzenden Hauses übergegriffen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Ein Dachstuhl brannte völlig aus, das Dach des zweiten Hauses wurde erheblich beschädigt. Etwa 100 Einsatzkräfte waren mehrere Stunden im Einsatz. Zuvor hatten mehrere Medien über das Feuer berichtet.