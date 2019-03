150 000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hattstedt (dpa/lno) - Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Hattstedt (Kreis Nordfriesland) ist in der Nacht zum Dienstag ein Schaden von rund 150 000 Euro entstanden. Das Feuer sei zunächst in einem Anbau des Hauses ausgebrochen und habe sich dann auf den Dachstuhl des Haupthauses ausgeweitet, sagte ein Polizeisprecher. Alle Bewohner konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr war bis tief in die Nacht mit den Löscharbeiten beschäftigt. Das Haus brannte komplett aus und ist unbewohnbar. Die Brandursache war laut Polizei zunächst noch unklar.