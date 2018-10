Feuer im Wald: 60 Retter und Polizeihubschrauber im Einsatz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hattingen (dpa/lnw) - Mit einem Großaufgebot hat die Feuerwehr in Hattingen in der Nacht zum Samstag einen Waldbrand gelöscht. Um das Feuer in einem abgelegenen Gelände zu löschen, mussten mehrere Tanklöschfahrzeuge eingesetzt und eine Schlauchleitung verlegt werden. Wie die Feuerwehr am Samstag in Hattingen berichtete, überflog zudem ein Polizeihubschrauber den Wald, um die Ausdehnung und eventuelle weitere Brandherde zu erkennen. Nach fünf Stunden war der Einsatz beendet und der trockene Waldboden vorsorglich kräftig gewässert. Insgesamt waren 60 Feuerwehrleute im Einsatz.