Großbrand in Hessen: Drei Reihenhäuser in Flammen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hattersheim (dpa/lhe) - Bei einem Großfeuer im hessischen Hattersheim sind drei Reihenhäuser in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilte, geriet am Montagabend zunächst ein Wohnmobil in Brand. Von dort griff das Feuer zunächst auf ein Eckreihenhaus und von dort über die Flachdächer auf zwei weitere Reihenhäuser über. Die Rettungskräfte brachten mehr als 30 Menschen in Sicherheit. Verletzte gab es nicht. Den Schaden schätzte die Polizei auf mehrere 100 000 Euro.

Die Feuerwehr rückte mit einem großen Aufgebot an und kämpfte unterstützt vom Technischen Hilfswerk mehrere Stunden gegen die Flammen. Erst am frühen Dienstagmorgen war das Feuer endgültig gelöscht. Eine Brandwache der Feuerwehr blieb zunächst vor Ort. Die Brandermittler der Polizei begannen mit der Spurensicherung, wie ein Polizeisprecher in Wiesbaden sagte.

Viele der Bewohner verbrachten die Nacht bei Freunden und Bekannten, einige übernachteten in einem Hotel. Der Rauch war so dicht, dass die Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten sollten. Zwei der Häuser waren zunächst nicht mehr bewohnbar. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst noch unklar.