Drei Verletzte bei Küchenbrand in Hasbergen

Hasbergen (dpa/lni) - Bei einem Küchenbrand in Hasbergen (Landkreis Osnabrück) sind zwei Frauen und ein Mann verletzt worden. In der Nacht zu Dienstag war das Feuer aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Die drei Bewohner sowie mehrere Haustiere mussten von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht werden. Alle drei wurden wegen des Verdachts auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Bewohner des Hauses mit insgesamt zehn Wohnparteien waren von dem Brand nicht betroffen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf bis zu 20 000 Euro.