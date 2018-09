Brand in Wurstfabrik durch technischen Defekt aufgelöst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Harsleben (dpa/sa) - Der Brand in einer Wurstfabrik in Harsleben (Landkreis Harz) ist durch einen technischen Defekt entstanden. Ein defekter Lüftungsmotor habe das Feuer ausgelöst, teilte die Polizei nach Abschluss der Brandermittlungen am Sonntag mit. Den Angaben zufolge entstand bei dem Feuer am Freitag ein Schaden von einer halben Million Euro. Die Feuerwehr hatte rund sechs Stunden mit einem Großaufgebot gegen die Flammen gekämpft. Das Feuer war im Bereich der Räucherei ausgebrochen und hatte sich dann auf die Zwischendecke des Gebäudes ausgebreitet. Wegen der Löscharbeiten war der Verkehr stark beeinträchtigt und musste umgeleitet werden.