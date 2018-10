Feuer: Sechs Wohnungen in Harrislee unbewohnbar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Harrislee (dpa/lno) - Ein Brand hat in Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg) drei Reihenhäuser zerstört und insgesamt sechs Wohnungen unbewohnbar gemacht. Verletzt wurde bei dem Feuer in der Nacht zu Dienstag niemand, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Demnach war das Feuer vermutlich an einem Holzstapel vor einem der drei aneinandergrenzenden Häuser aus zunächst unbekannter Ursache ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte das Feuer bereits auf den Dachstuhl übergegriffen, der daraufhin teilweise einstürzte. Fünf Bewohner der Häuser konnten sich aus eigener Kraft in Sicherheit bringen. Starker Wind erschwerte einem Sprecher zufolge die Löscharbeiten. Insgesamt waren etwa 95 Einsatzkräfte vor Ort.