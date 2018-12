Wohnung in Hannover komplett ausgebrannt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Bei einem Feuer in Hannover ist eine Wohnung komplett ausgebrannt. Bewohner hätten am frühen Freitagmorgen starken Rauch bemerkt und den Notruf gewählt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Beim Eintreffen der rund 50 Einsatzkräfte hatten sich alle Bewohner des Hauses bereits selbst in Sicherheit gebracht. Eine Decke in der betroffenen Wohnung im dritten Obergeschoss stürzte während der Löscharbeiten ein, was den Einsatz erschwerte. Der Brand war am Morgen dennoch unter Kontrolle, einzelne Glutnester mussten noch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe machte die Polizei noch keine Angaben.