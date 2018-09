Vier Autos brennen: Suche nach Brandstiftern erfolglos

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Nachdem in Hannover vier Autos gebrannt haben, hat die Polizei niemanden gefunden, der die Fahrzeuge angezündet haben könnte. Die brennenden Autos im Stadtteil Linden-Nord hatten am späten Montagabend einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Die Wagen gingen an drei verschiedenen, aber nahe beieinander liegenden Stellen in Flammen auf, wie die Polizei am Dienstagmorgen berichtete. Die Beamten gingen von Brandstiftung aus und suchten die Gegend mit einem Hubschrauber und 22 Streifenwagen ab. Nach einer erfolglosen Suche wurde die Fahndung eingestellt.