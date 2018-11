Vergessenes Frittieröl löst Feuer in Küche aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Frittieröl hat in der Nacht zum Montag ein Feuer in einem Wohnhaus in Hannover ausgelöst. Der Bewohner hatte nach Erkenntnissen der Ermittler zuvor den Gasherd eingeschaltet, um das darauf stehende Öl zu erhitzen. Doch er vergaß das offenbar und legte sich schlafen, wie die Polizei mitteilte. Der 58-Jährige wurde dann erst durch das Piepen eines Rauchmelders geweckt. Den Ton bemerkten auch die Nachbarn und riefen die Rettungskräfte. Die Feuerwehr löschte den Brand in der Küche des Mehrfamilienhauses. Der Mann kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik. Das Feuer beschädigte Teile der Küche, der Rauch zog in die gesamte Wohnung. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 80 000 Euro.