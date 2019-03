Spraydose explodiert in Wohnung: Passant verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa) - Durch die Explosion einer Spraydose in einer Wohnung in Hannover ist ein Passant verletzt worden. Er wurde von umherfliegenden Glassplittern verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Unglück habe sich am Donnerstagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus ereignet. Die Spraydose explodierte im Bad - warum, blieb zunächst unklar. Die Glassplitter flogen den Angaben zufolge bis zu 15 Meter weit auf die Straße. Der Mieter war zum Unglückszeitpunkt nicht in der Wohnung. Die Rettungskräfte brachten die anderen Hausbewohner in Sicherheit, bevor sie sich Zutritt zur Brandwohnung im zweiten Obergeschoss verschafften und die Flammen löschten. Die Räume sind nun erstmal nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt.