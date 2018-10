Motorjacht gerät in Brand: ein Leichtverletzter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Eine Motorjacht ist auf dem Mittellandkanal in Hannover während der Fahrt in Brand geraten und vollständig zerstört worden. Eine Person wurde leicht verletzt und erlitt eine Rauchgasverletzung, wie ein Feuerwehrsprecher am Sonntag sagte. Die Besatzung habe das Feuer bemerkt und noch anlegen können. Was die Brandursache ist und wie viele Personen auf der Jacht waren, ist laut Sprecher noch unklar. Die Feuerwehr war mit 38 Einsatzkräften vor Ort.