Motiv von mutmaßlichem Brandstifter nach Feuer unklar

Hannover (dpa/lni) - Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses mit acht Verletzten in Hannover ist das Motiv des mutmaßlichen Brandstifters weiter unklar. Das teilte die Polizei am Montag mit. Bei dem Feuer in einem Wohnkomplex in Hannover-Ahlem wurden am Samstag 37 von 110 Wohnungen so stark beschädigt, dass sie vorerst unbewohnbar sind. Beim Eintreffen der Polizei gab ein 30 Jahre alter Bewohner an, das Feuer selbst gelegt zu haben. Der Mann ist zur Zeit in einem Krankenhaus und wird von einem Psychologen begutachtet. Danach soll entschieden werden, ob er dem Haftrichter vorgeführt werden kann. Näheres will die Polizei Hannover im Laufe des Tages bekannt geben.