Lies: Moorbrand hat 50 Millionen Euro Ökoschäden verursacht

Hannover (dpa/lni) - Der Moorbrand auf einem Bundeswehrtestgelände im Emsland im vergangenen September hat nach Expertenschätzung einen Natur- und Klimaschaden in Höhe von mindestens 50 Millionen Euro verursacht. Das sagte der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies (SPD) am Donnerstag bei einem Runden Tisch zum Moorbrand in Hannover. Eingeladen waren Vertreter des Bundesverteidigungsministeriums, des Landkreises Emsland und anderer Fachbehörden. Der Moorbrand habe in der "Tinner Dose", einem der größten Moorgebiete Niedersachsens, erhebliche Schäden angerichtet, sagte Lies. "Ich erwarte jetzt von der Bundeswehr, dass diese Schäden an der Natur und am Klima zügig und wirksam ausgeglichen werden", so der Minister.