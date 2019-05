Kleinkinder erleiden besonders häufig schwere Verbrühungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Schwere Verbrennungen bei Kleinkindern werden in den meisten Fällen durch heiße Flüssigkeiten verursacht. Das geht aus Zahlen hervor, die die Deutsche Gesellschaft für Verbrennungsmedizin (DGV) am Freitag in Hannover vorgestellt hat. Ursache für eine Behandlung im Krankenhaus ist nach einer Auswertung für die Jahre 2015 bis 2018 in drei Viertel der Fälle eine Verbrühung. Mehr als 70 Prozent der in Spezialkliniken aufgenommenen Kinder waren unter drei Jahren. "Sie werden mobil, haben kein Gefahrenbewusstsein und reißen den Wasserkocher an der Schnur oder die Tischdecke mit der Kaffeekanne herunter", sagte Mechthild Sinnig, Oberärztin im Kinderkrankenhaus auf der Bult in Hannover. Schon eine halbe Tasse heißer Kaffee oder Tee könne ein Baby lebensbedrohlich verbrühen.

Jedes Jahr werden nach Angaben der Elterninitiative Paulinchen bundesweit mehr als 30 000 Kinder und Jugendliche wegen Verbrennungen und Verbrühungen ärztlich behandelt. Knapp 6000 von ihnen sind so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus müssen.