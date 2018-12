Keine Verletzten bei Rauchentwicklung in ICE

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Durch einen rauchenden Triebkopf eines ICE-Zuges in Hannover ist nach Angaben der Deutschen Bahn niemand verletzt worden. Als es zu der Rauchentwicklung im hinteren Triebkopf kam, seien aber Menschen im Zug gewesen, sagte ein Bahn-Sprecher am Dienstag. Die Menschen konnten jedoch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Das Gleis, auf dem der Zug im Hauptbahnhof Hannover stand, sowie umliegende Gleise wurden evakuiert. Ein Teil des betroffenen ICEs wurde zudem abgekoppelt. Dass sich ein möglicher Brand auf den Bahnhof ausbreiten könnte, schloss die Feuerwehr vor Ort aus. Die Einsatzkräfte benutzten Kohlendioxid als Löschgas und setzten es gegen den aus dem Maschinenraum aufsteigenden dichten Rauch ein.