Fünf Leichtverletzte bei Brand in Wohnheim

Hannover (dpa/lni) - Bei einem Brand im Keller eines Wohnheims in Hannover haben fünf Menschen Rauchvergiftungen erlitten. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag ermitteln die Beamten wegen schwerer Brandstiftung. Eine 36 Jahre alte Betreuerin war in der Nacht zum Donnerstag von einem Rauchmelder gewarnt worden. Im Hausflur schlug ihr dichter Rauch entgegen. Als das Feuer ausbrach, befanden sich elf Menschen im Haus. Die Betreuerin sowie vier Bewohner im Alter von 22 bis 30 Jahren wurden leicht verletzt und kamen in Krankenhäuser. Die Rettungskräfte stellten fest, dass im Keller Sperrmüll in Flammen stand.