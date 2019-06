Feuerwehr rettet sieben Tiere aus brennendem Bungalow

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die Feuerwehr hat fünf Katzen und zwei Hunde aus einem brennenden Bungalow in Hannover-Kirchrode gerettet. Das Gebäude fing am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache Feuer, wie die Feuerwehr mitteilte. Die beiden Besitzer und Bewohner des Hauses gelangten unverletzt ins Freie. Einige der geretteten Tiere mussten von den Einsatzkräften mit Sauerstoff versorgt werden. Vier Katzen und ein Hund kamen den Angaben zufolge mit einem speziellen Tierrettungswagen der Feuerwehr in eine Klinik der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Das Gebäude ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar.