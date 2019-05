Feuer in Kindertagesstätte in Hannover

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Bei einem Brand in einer Kindertagesstätte in Hannover ist am Sonntag ein Schaden von rund 75 000 Euro entstanden. Das Feuer sei aus bisher ungeklärten Gründen in einem der Räume des Gebäudes ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Zwar konnten die Einsatzkräfte den Brand schnell löschen, der Rauch breitete sich allerdings auf mehrere Räume aus. Mit Hochdrucklüftern wurde das Gebäude belüftet. Weil die Kindertagesstätte am Sonntag geschlossen war, befand sich niemand im Gebäude.

Wegen der Schäden bleibt die Kindertagesstätte zumindest am Montag geschlossen. Wann die Kinder wieder in die Räume zurück können, war laut Polizei noch unklar.