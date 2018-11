Feuer in Kfz-Werkstatt zerstört rund ein Dutzend Autos

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Ein Brand in einer Autowerkstatt im Hannoverschen Stadtteil List hat mehrere Fahrzeuge zerstört. Das Feuer sei am Dienstagabend aus bislang ungeklärter Ursache in der Werkstatthalle ausgebrochen, sagte ein Feuerwehrsprecher am frühen Mittwochmorgen. Verletzt wurde dabei niemand. Vier Autos brannten jedoch komplett ab, weitere acht wurden stark beschädigt. Besonders erschwert wurde der Einsatz durch in der Werkstatt gelagerte Gasflaschen, von denen einige explodierten. "Da mussten wir vorsichtig sein", sagte der Sprecher. Die Löscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden bis in die Nacht. Wie hoch der Schaden ist, konnte zunächst nicht ermittelt werden.