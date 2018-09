Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Bei einem Feuer in einem Imbiss in Hannover ist ein Mann verletzt worden. Der 39-Jährige erlitt Verbrennungen an den Händen und kam ins Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Brand war am Samstag in der Küche ausgebrochen und richtete einen Schaden von gut 30 000 Euro an. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar.