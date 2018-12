Acht Verletzte bei Wohnungsbrand: Tatmotiv unklar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Dramatische Szenen und acht Verletzte in einem Wohnkomplex in Hannover-Ahlem: Durch dichten Qualm alarmiert, rufen mehrere Anwohner am Samstagmorgen die Feuerwehr. Als sie eintrifft, lodern aus einer Wohnung im dritten Stock bereits die Flammen in Richtung des Dachstuhls. Der 30-jährige Bewohner hat sie bereits verlassen und gibt nach Polizeiangaben noch vor Ort zu, das Feuer selbst gelegt zu haben. "Das Tatmotiv des Mannes ist weiterhin völlig unklar", sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Der 30-Jährige befinde sich derzeit in einem Krankenhaus und soll von einem Psychologen begutachtet werden. Die Polizei hat am Samstag ein Strafverfahren gegen den Mann wegen schwerer Brandstiftung eingeleitet.

Der Sachschaden wird zunächst auf 750 000 Euro geschätzt. Nach einer vorläufigen Bilanz sind 37 der 110 Wohnungen nach dem Feuer unbewohnbar. "Insgesamt 15 Mietern wurden von der Stadt erstmal Ausweichquartiere angeboten", sagt Feuerwehr-Sprecher Clemens Hoppe der Deutschen Presse-Agentur. Bei ihnen steht bereits fest, dass ihre neben dem Brandherd gelegenen Unterkünfte vorerst unbewohnbar sind.

Die Rettungskräfte lösen am Samstagmorgen Großalarm für den Gebäudekomplex aus. Rund 60 Bewohner werden überhastet in Sicherheit gebracht, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Fünf Mieter des Wohnkomplexes werden mit schweren, zwei weitere mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Sie alle haben Rauchgasverletzungen erlitten. Nach einem Kreislaufkollaps kommt auch ein Feuerwehrmann leicht verletzt in eine Klinik.

Die Feuerwehr hat zunächst Probleme, zum Brandherd in der Wohnung im rückseitigen Teil des Gebäudes zu gelangen. Einige der Mieter reagieren verstört, als sie aus dem Bett geklingelt werden. Die Rettungskräfte müssen zudem immer wieder besorgte Anwohner beruhigen, die in ihre Wohnungen zurück wollen. Sie sind mit einem Großaufgebot von 108 Mann und 43 Fahrzeugen vor Ort.

Ein benachbarter Supermarkt sowie ein Café werden kurzerhand umfunktioniert zur Betreuungsstätte für die in Sicherheit gebrachten Anwohner und zum Teil auch für Verletzte. Die Polizei lobt das Verhalten der Besitzer - die auch Erfrischungen bereitstellen - anschließend ausdrücklich als "couragiert". Später kommen zwei Busse der Feuerwehr zum Einsatz, um die Anwohner aufzunehmen.

Mehrere Bewohner kommen bei Freunden oder Verwandten unter. Am Nachmittag fließt der während der Brandbekämpfung abgestellte Strom fürs Haus wieder, so dass die Mieter der unbeschädigten Wohnungen zurückkehren können. Wie lange die anderen Mieter in ihren temporären Unterkünften bleiben müssen, können die Polizei und Feuerwehr am Sonntag nicht sagen.