Acht Verletzte bei Wohnungsbrand in Hannover

Hannover (dpa/lni) - Bei einem Wohnungsbrand in Hannovers Stadtteil Ahlem sind nach Feuerwehrangaben acht Menschen am Samstagmorgen verletzt worden - zwei davon schwer. Insgesamt mussten rund 60 Bewohner des Gebäudekomplexes evakuiert werden, teilte ein Sprecher mit. Das mittlerweile unter Kontrolle gebrachte Feuer war aus noch unbekannter Ursache in einer Wohnung auf der dritten Etage ausgebrochen und schnell auf den Dachstuhl übergegriffen.

Da die Wohnung im rückseitigen Teil des Gebäudes lag, hatte die Feuerwehr zunächst Probleme, an den Brandherd zu gelangen. Zwischenfälle bei der von der Polizei unterstützten Räumungsaktion gab es laut dem Sprecher nicht. Bei einem der Leichtverletzten handelt es sich um einen Feuerwehrmann. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort.