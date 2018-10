Brennender Sattelzug: Vollsperrung der A7 bei Hann. Münden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hann. Münden (dpa/lni) - Ein brennender Sattelzug hat am Dienstag zu einer Vollsperrung der Autobahn 7 bei Hann. Münden (Landkreis Göttingen) geführt. Etwa auf Höhe der Werratalbrücke war am Morgen aus zunächst ungeklärter Ursache ein Sattelzug in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Die A7 musste daraufhin ab dem Dreieck Drammetal in Richtung Kassel voll gesperrt werden. Der Fahrer des mit Druckerzeugnissen und Lebensmitteln beladenen Sattelzugs wurde den Angaben zufolge nicht verletzt. Die Lösch- und Aufräumarbeiten dauerten mehrere Stunden an. Wann die Spuren in südlicher Richtung wieder freigegeben werden können, war einem Polizeisprecher zufolge zunächst noch unklar.