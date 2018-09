15 Menschen verlieren ihre Wohnungen bei Brand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hann. Münden (dpa/lni) - 15 Menschen haben ihre Wohnungen beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Hann. Münden im Süden Niedersachsens verloren. Nach ersten Erkenntnissen sei in der Nacht zum Freitag zunächst ein Haufen Sperrmüll vor dem Gebäude in Flammen aufgegangen, teilte die Polizei am frühen Freitagmorgen mit. Später habe sich das Feuer auf das Haus ausgeweitet.

Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnte die Polizei nach eigenen Angaben drei Kinder aus dem Haus retten. Die übrigen Bewohner seien selbstständig ins Freie gelaufen. Alle Bewohner blieben den Angaben zufolge unverletzt und kamen in der Nacht bei Bekannten unter.

Der Sachschaden am Gebäude beträgt laut Polizei rund 150 000 Euro. Das Haus ist unbewohnbar. Die Brandursache wird ermittelt.