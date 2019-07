Brand in Einfamilienhaus richtet Schaden von 300 000 Euro an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Handeloh (ots) - Ein Feuer in einem Einfamilienhaus in Handeloh im Landkreis Harburg hat einen Schaden von rund 300 000 Euro angerichtet. Menschen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in dem Haus. Das Feuer sei aus noch unbekannter Ursache in einem Raum im Erdgeschoss ausgebrochen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Flammen griffen dann auf einen vor dem Haus stehenden Wohnwagen über, schließlich brannte auch der Dachstuhl des Hauses. Feuerwehren aus mehreren Orten waren im Einsatz. Das Haus ist den Angaben zufolge unbewohnbar.