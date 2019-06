Ursachensuche nach Großbrand in Hanauer Industriegebiet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hanau (dpa/lhe) - Nach einem Großbrand in einem Hanauer Industriegebiet laufen die Ermittlungen zur Ursache. Die Kriminalpolizei habe die Nachforschungen übernommen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montag in Offenbach. Auf dem Gelände des Verwertungsbetriebs war am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Zwischenzeitlich stand eine Fläche von etwa 40 mal 40 Metern in Flammen. Laut Feuerwehr lagerten dort unter anderem Metallschrott und alte Autos. Rund 180 Einsatzkräfte kämpften etwa zwölf Stunden gegen die Flammen, wie der Technische Leiter der Hanauer Feuerwehr, Stefan Schönberg, sagte. Nach ersten Schätzungen soll ein Sachschaden von 200 000 Euro entstanden sein.