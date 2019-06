Großbrand in Hanau: Mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hanau (dpa/lrs) - Auf dem Gelände eines Betriebs in Hanau ist am Freitagabend ein Großbrand ausgebrochen. Eine große Rauchwolke war über der Stadt zu sehen, die Anwohner wurden vorsorglich aufgerufen, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Es brenne auf einer Fläche von etwa 30 mal 30 Metern, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am späten Abend. Auf dem Gelände seien zum Beispiel Metallschrott und alte Autos gelagert. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren dem Sprecher zufolge im Einsatz, die Hanauer bekamen dabei auch Unterstützung von Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden.

Außerdem wurden Messfahrten in dem Gebiet gemacht, um zu prüfen, ob schädliche Stoffe in der Luft waren. Spezialisten waren zudem im Einsatz, um zu verhindern, dass Stoffe in den Main fließen. Die Feuerwehr ging davon aus, dass sich der Einsatz noch die ganze Nacht über hinziehen könnte.