Brennende Kleintransporter und Container in Hanau

Hanau/Offenbach (dpa/lhe) - Auf einem Firmengelände in Hanau haben am frühen Dienstagmorgen zwei Kleintransporter, ein Übersee- sowie ein Müllcontainer gebrannt. Den entstandenen Schaden schätzte die Polizei am Morgen auf rund 70 000 Euro, wie ein Sprecher in Offenbach sagte. Am Morgen seien zunächst die brennenden Container gemeldet worden. Die Flammen breiteten sich demnach auch auf einige Bäume aus. Genaue Angaben zum Brandverlauf konnte die Polizei aber zunächst nicht machen. Die Brandursache muss noch ermittelt werden.