Zwei Brandstiftungen in Keller von Bürogebäude vermutet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Nach zwei Kellerbränden in einem neuen Bürogebäude im Hamburger Schanzenviertel geht die Polizei von Brandstiftungen aus. Bei dem ersten Feuer am Mittwochnachmittag habe ein 24-Jähriger eine leichte Rauchvergiftung erlitten, sagte eine Polizeisprecherin. Beim zweiten Feuer am Donnerstagmorgen sei es bei Sachschaden geblieben. Zur Höhe des Schadens konnte die Sprecherin nichts sagen. Ein Mitarbeiter einer in dem neuen Bürogebäude ansässigen Firma habe angegeben, es sei unter anderem eine wertvolle Sammlung von historischen Kaffeemaschinen zerstört worden. Brandermittler hätten diese Informationen aber zunächst nicht bestätigen können.